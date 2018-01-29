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Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж на границе с Псковской областью

Осужденного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райво Суси обменяли на гражданина РФ Артема Зинченко, отбывающего в Эстонии срок за шпионаж. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент полиции Эстонии (КАПО).

«Сегодня Эстонская Республика и Российская Федерация обменяли осужденного в Эстонии за шпионаж гражданина России Артема Зинченко на осужденного в России за шпионаж гражданина Эстонии Райво Суси. Обмен произошел на погранпункте Койдула сегодня, 10 февраля, в 10 часов», - сообщила полиция безопасности.

Харьюский уездный суд Эстонии признал в мае 2017 года Артема Зинченко виновным в шпионаже и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Суси был приговорен в России в декабре 2017 года к 12 годам заключения. Оба подали прошения о помиловании, которые удовлетворили президенты Эстонии и России.

Как сообщил в субботу адвокат Суси Айвар Пильв, его подзащитный уже вернулся домой. Он также отметил, что «на данный момент состояние здоровья Суси хорошее и повода для беспокойства нет».

ФСБ задержала Суси в феврале 2016 года в московском аэропорту Шереметьево, когда он направлялся из Таджикистана в Таллин. О причинах задержания Суси, ведущего авиационный бизнес на территории бывшего СССР, известно только то, что все действия, в которых ФСБ его обвиняет, были совершены еще в 2004-2007 годах. Сам Суси отрицал причастность к шпионажу.