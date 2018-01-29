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Жителей Олимпийской деревни в Пхенчхане уведомили о землетрясении

Члены делегаций стран - участниц Олимпиады, проживающие в Олимпийской деревне в Пхёнчхане, получили смс-уведомление о произошедшем в городе Пхохан землетрясении, сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в воскресенье в 5:03 по местному времени (23:03 мск) приблизительно в 160 км от Пхёнчхана. Всем находящимся в деревне были разосланы смс-уведомления о происшествии на корейском языке, что, по мнению авторов издания, может вызвать беспокойство у находящихся в деревне спортсменов, тренеров и журналистов, которые не понимают по-корейски.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5 км к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кёксан-Пукто. Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков», - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что землетрясение произошло слишком далеко от Олимпийской деревни, чтобы причинить ущерб ее обитателям.