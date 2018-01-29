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Украина решила депортировать Саакашвили в Польшу

Иммиграционная служба Украины приняла решение о депортации экс-президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили в Польшу. Информацию об этом распространил сам оппозиционный политик, пишут «Известия». При этом Саакашвили пообещал продолжить борьбу, «несмотря ни на что».

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года по указу президента страны Петра Порошенко. В начале января Окружной административный суд Киева отказался признать незаконным отказ в предоставлении политику статуса беженца.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.