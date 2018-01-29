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На сайте бесплатных объявлений можно купить метеорит за 5 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений Avito продается метеорит за 5 миллионов рублей. Продавец - житель Оренбурга - выставил некий камень массой 25 килограммов, который, как он утверждает, был найден в районе города Чебаркуль Челябинской области, пишет «Фонтанка».

В своем рекламном объявлении продавец указывает, что «энергия метеорита чувствуется на расстоянии». Является ли этот предмет метеоритом, доподлинно неизвестно, однако цена вызывает определенное удивление.

Стоит отметить, что это не единственный предмет, который называется метеоритом и выставлен на продажу на сайте бесплатных объявлений. Цена варьируется от 500 до нескольких миллионов рублей. Причем предложение оренбужца не самое дорогое. Так, житель Москвы просит за свой товар под названием «метеорит» 6 млн рублей.