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В Эрмитаже обнаружили записку сотрудников музея от 1947 года о низких зарплатах

В малом церковном зале Эрмитажа, где завершаются реставрационные работы, обнаружили записку сотрудников музея от 1947 года, рассказал журналистам на пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский, сообщает «Росбалт».

«Письмо в будущее оставили реставраторы, которые работали в малом церковном зале как позолотчики», - сказал Михаил Пиотровский.

В записке присутствует следующее послание: «Заработок был от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей в месяц. Жизнь была ничего, только денег иногда не хватало. Здоровья и счастья вам, наши потомки».

«Никакого призыва к строительству коммунизма нет, есть очень живое письмо», - заключил Михаил Пиотровский.