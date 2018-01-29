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В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148

14.02.2018 08:09|ПсковКомментариев: 4

Крушение самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков при выключенном состоянии систем их обогрева. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) после расшифровки данных бортового параметрического самописца.

В сообщении МАК отмечается, что во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев приемников полного давления (ППД) включался перед взлетом на исполнительном старте.

Через шесть минут после взлета Ан-148 столкнулся с землей. В МАК отметили, что на высоте 130-150 м был включен автопилот. Примерно через 2 мин 30 сек. после взлета на высоте около 1300 м и приборной скорости 465-470 км/ч на борту стала развиваться особая ситуация. Самописцы Ан-148 зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости. Еще через 30 сек. расхождения достигли примерно 30 км/ч. После этого появилась разовая команда экипажу «Приборная - сравни». Команда повторилась на высоте около 2000 м, в этот раз расхождения между показаниями датчиков увеличились.

Экипаж отключил автопилот после второй команды «Приборная - сравни». Далее полет проходил в ручном режиме. Показания скорости сильно разнились: на одном модуле воздушных параметров было отмечено 0 км/ч, на другом - 540-560 км/ч. После этого показания скорости последнего резко упали (до 200 км/ч и ниже). Самолет перевели в интенсивное снижение с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. Перед столкновением с землей показания одного из модулей оставались нулевыми, второго - 800 км/ч. «За 4-5 сек. до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов», - сообщили в МАК. В комитете отметили, что анализ полученной информации продолжается.

Во вторник специалисты МАК провели краткий брифинг для представителей Минобороны, МЧС, Росавиации, Ространснадзора и авиакомпаний, эксплуатирующих Ан-148. На брифинге были представлены предварительные итоги расследования для принятия оперативных мер в области обеспечения безопасности полетов. Эксперты комитета продолжают выяснять, почему обогрев ППД самолета был выключен во время полета. Ответ на этот вопрос может дать расшифровка речевого самописца.

Источник: Псковская Лента Новостей
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