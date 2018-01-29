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Bloomberg сообщил о гибели 200 наемников в Сирии после удара США

Более 200 наемников, в основном россияне, погибли во время неудачной атаки на базу и нефтеперерабатывающий завод, который контролируют США в «нефтяной» провинции Дейр-эз-Зор, рассказали источники издания Bloomberg. Официальные чиновники США говорят о 100 погибших и 200-300 раненых.

В Сирии погибли российские наемники, «воюющие на стороне сирийского лидера Башара Аль-Асада», отмечает Bloomberg. При этом агентство не уточняет, были ли они бойцами «ЧВК Вагнера», частной военной компании из России, воевавшей на Украине и в Сирии.

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Как пишет Snob, один из командиров наемников рассказал Bloomberg, что общее число погибших в пять раз превышает официальные потери России в Сирии (более 40 человек). Собеседник агентства добавил, что десятки его подчиненных, получивших ранения, сейчас лечатся в военных госпиталях в Москве и Петербурге.

12 февраля группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team назвала имена четырех бойцов «ЧВК Вагнера», которые погибли 7 февраля в Сирии от удара международной коалиции. Также об одном погибшем наемнике сообщили в незарегистрированной партии «Другая Россия». При этом, как сообщила «Новая газета» 13 февраля, погибших может быть больше - издание узнало от источников в Сирии о 13 убитых наемниках. Еще полтора десятка человек, по информации газеты, получили ранения.