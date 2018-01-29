В России и мире

Налоговики выяснили, в какие страны чаще всего выводят деньги россияне

Россияне за год увеличили количество банковских счетов за рубежом. Самыми популярными оказались банки в Швейцарии, Испании, Великобритании, Германии и США, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал RT.

По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 31 декабря 2017 года у россиян было открыто более 116 тысяч иностранных банковских счетов. Годом ранее эта цифра была на уровне 98 тысяч. «Согласно представленным в 2017 году физическими лицами - резидентами уведомлениям об открытии счетов в банках за пределами территории России, всего было открыто около 27,2 тысячи счетов», - отметили в ведомстве. Около 9 тысяч зарубежных счетов за 2017 год были закрыты, о чем вкладчики доложили ФНС.

При этом российские олигархи из «кремлевского списка» столкнулись с дополнительными проверками в американских банках. Компания Financial Integrity Network, которая консультирует банки по вопросам финансовых угроз, посоветовала клиентам рассматривать фигурантов американского списка в качестве «политически значимых лиц» и проверять их операции с особой тщательностью.