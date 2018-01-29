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Стоимость обустройства границы с Россией увеличилась - глава МВД Эстонии

Обустройство границы с Россией обойдётся Эстонии гораздо дороже из-за поспешного планирования, заявил эстонский министр внутренних дел Андрес Анвельт (Andres Anvelt).

«По предварительным данным, сегодня можно утверждать, что в 2014 году калькуляция и расчеты составлялись поспешно, но полученных данных, чтобы какие-либо делать выводы, все-таки мало», - сказал он, отвечая в парламенте Эстонии на вопросы депутатов, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в 2014 году эти работы заняли 1,5-2 месяца. Однако когда в 2015 году началось двухгодичное планирование с привлечением специалистов различного профиля, выяснилось, что строительство обойдется гораздо дороже.

Следует учитывать и то, что в России нарушители границы применяют новую технику. Например, контрабандисты переправляют товары и, в частности, сигареты с помощью беспилотников, что также нужно учитывать при инвестировании в границу, напомнил министр.

Глава МВД отметил, что он поручил департаменту полиции и пограничной охраны провести аудит и выявить, не произошло ли резкое удорожание обустройства границы из-за небрежности и неаккуратности в процессе планирования работ.

Как сообщило в начале февраля правительство, согласно проведенному департаментом аудиту, обустройство и модернизация инфраструктуры на восточной границе Эстонии обойдется не в 79 млн евро, как намечалось в 2014 году, а на 118 млн евро дороже.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что одной из причин высокой стоимости работ может быть значительная заболоченность сухопутной части границы.