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МАК: В салоне АН-148 перед крушением началась паника

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) смогли получить данные речевого самописца разбившегося в Подмосковье Ан-148.

«Судя по разговорам в кабине, пилоты сразу заметили расхождения в показателях скорости. Пилоты Ан-148 не могли понять, почему приборы показывают разную скорость, выключили автопилот и стали снижаться. А этого делать было нельзя», - сообщает Telegram-канала Mash.

По его данным, перед самым падением в кабине началась паника, и пилоты уже не контролировали ситуацию.

Во вторник сообщалось, что неверные данные о скорости полета, вероятно, из-за обледенения, могли стать одной из причин катастрофы самолета Ан-148.

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Напомним, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли.