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В Эстонии раскрыта тайна «Жигулей» с дипломатическими номерами, замеченных на улицах Таллина

В Эстонии раскрыли тайну «Жигулей» с дипломатическими номерами, которые можно встретить на улицах Таллина. Как пишет ru.sputnik-news.ee, как оказалось, владелец светло-бежевого ВАЗ 2106 выпуска 1987 года - советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок. Он купил раритетный автомобиль в качестве подарка на собственный тридцатый день рождения.

«Жигули» стали его первым личным автомобилем, сообщается на официальной странице посольства США в Facebook. Свой необычный выбор он объяснил тем, что всегда хотел себе машину, которая будет выделяться из общей массы.

«Я верю, что сделал хороший выбор. В этом плане я весь в отца - он тоже предпочитает роскоши хорошее соотношение цены и качества. В целом это мой первый автомобиль, и именно на нем я учился пользоваться ручной коробкой передач», - приводит слова Тимм-Брока посольство.

Вместе с машиной дипломат купил себе также кепку с надписью «Давай» на русском языке.