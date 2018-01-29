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Премьер Австралии запретил министрам заниматься сексом с подчиненными

15.02.2018 21:03|ПсковКомментариев: 6

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл решил официально запретить членам австралийского правительства заниматься сексом с сотрудниками аппарата, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Independent.

Как отмечается, решение изменить правила поведения было принято после секс-скандала. Выяснилось, что вице-премьер Барнаби Джойс состоял в любовной связи с сотрудницей аппарата при том, что он уже 24 года женат.

«Министры, независимо от того, состоят они в браке или нет, не должны вступать в интимную связь с другими сотрудниками. Это плохое поведение на рабочем месте. И все знают, что ни к чему хорошему это не приводит», - сказал Тернбулл.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
 

 
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