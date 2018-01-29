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Экспертам МАК удалось расшифровать речевой самописец разбившегося самолета Ан-148

Экспертам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в целом удалось расшифровать речевой самописец самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

«В целом информацию, записанную на звуковом (бортовом - прим. ТАСС) самописце, удалось расшифровать. Она будет принята к рассмотрению причин катастрофы, как МАКом, так и СК»,- сказал он.

Ранее 15 февраля в МАК сообщили ТАСС, что полностью расшифровка речевого бортового самописца разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, содержащего переговоры пилотов, пока не завершена.

Ранее МАК сообщил о том, что специалистам удалось расшифровать параметрический бортовой самописец. Эксперты комитета пришли к выводу, что причиной крушения самолета могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков. В Следственном комитете РФ сообщили, что в рамках расследования уголовного дела проверят эту версию наряду со всеми остальными.

Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки лайнера были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.