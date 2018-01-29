В России разрабатывают беспилотник массой 300 кг

«Вертолеты России» разрабатывают беспилотник массой 300 кг и способный нести 70 кг полезной нагрузки, передает «Интерфакс».
Отмечается, что уже проведены комплексные исследования и определен облик нового беспилотного вертолета.
Летные испытания опытного образца беспилотника и мобильного пункта управления должны быть завершены к концу января 2019 года.
Стоимость научно-исследовательских работ составит почти 395 млн рублей.
Новый беспилотник должен соответствовать следующим летно-техническим характеристикам: максимальный взлетный вес - 300 кг (при массе целевой нагрузки до 70 кг), продолжительность полета - 6 часов, радиус действия - 150 км, скорость полета - 180 км/ч.