В России и мире

Абрамович вложился в Telegram

Бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Павла Дурова Telegram. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Основатель Telegram Павел Дуров предоставил комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Сообщается, что одним из российских инвесторов стал Роман Абрамович. По информации одного из источников издания, предприниматель мог вложить в мессенджер 300 миллионов долларов.

Как пишет «Лента.ру», представитель Millhouse - компании, которая управляет активами Абрамовича - не прокомментировал ситуацию.

Однако источник газеты, осведомленный с ситуацией вокруг Telegram, сомневается в этом. По его данным, общая доля российских инвесторов не превышает семи процентов, а максимальный чек одного из них - 20 миллионов долларов.