В России и мире

Порошенко назвал свои условия для начала диалога с Россией

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что взаимодействие между Киевом и Москвой станет возможно, после того как Украина восстановит свою целостность. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, - мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», - сказал Порошенко.

По его словам, внутреннего конфликта на Украине нет.