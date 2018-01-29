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Украинские диверсанты попытались уничтожить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в ЛНР

Бойцы карательных подразделений ВСУ попытались вывести из строя систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на территории государственной телерадиокомпании (ГТРК) Луганской народной республики с помощью ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой не пресс-службу пресс-службе МГБ ЛНР.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства госбезопасности Луганской народной республики предотвратили диверсионный акт на территории ГТРК ЛНР в Луганске.

«В ходе проведения совместных с МВД ЛНР оперативно-розыскных мероприятий установлено, что диверсия была совершена на одном из технических объектов ГТРК ЛНР. Взрыв был осуществлен предположительно из РПГ-26 (22)», — сообщили в ведомстве.

Министерство на своем официальном сайте опубликовало фоторобот подозреваемого в диверсии. По данным ведомства, к ней может быть причастен мужчина в возрасте от 45 до 50 лет. В МГБ призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщать правоохранителям.