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Индийский луноход может отправиться в полет в апреле следующего года

Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует отправить к Луне миссию «Чандраян-2» с небольшим луноходом на борту в апреле текущего года. Об этом сообщил прессе государственный министр, курирующий в правительстве Индии атомную энергетику и космос, Джитендра Сингх.

«Индия собирается отправить «Чандраян-2» в апреле. Эта миссия следует за миссией «Чандраян-1» (запущена в 2008 год), благодаря которой ИСРО обнаружила воду на Луне. Миссия «Чандраян-2» - дальнейшее развитие проекта, столь же значимого как приземление человека на Луне», - цитирует в воскресенье Сингха телеканал NDTV.

Госминистр отметил, что если аппарат «Чандраян-1» был орбитальной станцией, то «Чандраян-2» - гораздо более сложный проект, который предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода.

«Чандраян-2» - это сложная задача, поскольку впервые мы доставим к Луне орбитальный модуль, посадочный модуль и самоходный аппарат», - сказал Сингх, добавив, что посадка запланирована в районе Южного полюса Луны.

До сих пор только Россия и Китай смогли осуществить посадку на лунной поверхности. Если Индия добьется успеха, это станет огромным достижением для ИСРО, бюджет которой почти в 20 раз меньше чем у NASA. Общая стоимость проекта «Чандраян-2» составляет 8 млрд рупий (около $125 млн), добавил госминистр.