В России и мире

Первая партия Т-90 направлена в Ирак

Первая партия из 10 российских танков Т-90 отправлена в Ирак с территории РФ и прибудет в арабскую страну в ближайшее время. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу местного комитета по обороне в парламенте Хакима аз-Замили.

«Первая партия из десяти российских танков Т-90, а также бронетранспортеров была отправлена с российской территории 15 февраля, она прибудет на иракскую землю скоро», — сказал аз-Замили.

По словам депутата, поставка российских танков приведет к «стратегической перемене в военной инфраструктуре Ирака, так как они обладают современной техникой и нацелены на борьбу с терроризмом».

Ранее в феврале о скорой поставке в Ирак танков Т-90С говорил посол России в Багдаде Максим Максимов. Он отметил, что контракт РФ с Ираком «успешно реализуется».

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в 2017 году сообщил газете «Известия», что Россия и Ирак заключили контракт на поставку российских танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии. Ранее о поставках сообщила компания-производитель танков — научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Согласно данным компании, партия насчитывает 73 танка.

Как отмечал посол РФ в Ираке Максим Максимов, Россия уже поставила Ираку большое количество военной техники, зарекомендовавшей себя в боях с террористами в Сирии, в частности, вертолеты Ми-35М и Ми-28Н, штурмовики Су-25 и ПТРК «Корнет-Э».