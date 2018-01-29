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Представитель РПЦ заявил, что знает, как вернуть геям традиционную ориентацию

18.02.2018 21:20|ПсковКомментариев: 8

Пастырский опыт работы с геями показывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — сказал митрополит Иларион.

Отвечая тем, кто говорит об антинаучности такой позиции Церкви, архипастырь напомнил об исследованиях ученых, которые показывают, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) также высказался категорически против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Обращаясь к опыту некоторых западных стран, которые приравняли однополое сожительство к браку и позволили однополым парам усыновлять детей, владыка подчеркнул, что «будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
 

 
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