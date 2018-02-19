В России и мире

В Дагестане на Масленицу расстреляли православных

Около 17.00 18 февраля стало известно, что в Дагестане неизвестный открыл стрельбу на масленичных гуляниях в городе Кизляре. По предварительным данным, в результате инцидента погибли четверо мирных граждан, пять человек получили ранения. Среди раненых оказались двое (по другим данным - трое) сотрудников правоохранительных органов, вероятно, служащих Росгвардии. Стрелка ответным огнем ликвидировали стражи порядка. По данным информированного источника, кровопролитие произошло в воскресенье утром, но о случившемся стало известно значительно позже.

Преступник напал на людей возле храма

Все пострадавшие и погибшие в результате нападения выходили из православного храма. «Прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца, когда неизвестный начал стрелять по ним из охотничьего ружья», — сказал источник в правоохранительных органах. Настоятель храма в Кизляре отец Павел рассказал, что напавший на прихожанок вооруженный мужчина кричал «Аллах Акбар».

СМИ опубликовали видео, снятое одним из очевидцев, на котором не видно происходящего, но слышны звуки выстрелов. В кадр также попала бегущая по улице женщина.

Стрелком оказался молодой дагестанец

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что личность кизлярского стрелка уже установлена. Это оказался местный житель 1995 года рождения. По предварительным данным, он ранее не состоял на учете в правоохранительных органах и не был замечен в приверженности радикальным идеологиям. В сети появились кадры с места стрельбы в Кизляре, на которых запечатлены тело стрелка и охотничье ружье.

Убийца привел на бойню жену

Полицейские задержали спутницу убийцы, по предварительной информации она является его супругой. Женщина якобы не стреляла, но во время нападения находилась рядом со злоумышленником. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что устроивший расстрел мужчина пришел на праздник с женой, но она ушла еще до начала бойни. По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» (часть 2 статьи 105 УК РФ) и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК РФ).

Между тем около 19.00 стало известно, что число погибших при стрельбе в Кизляре выросло: в больнице скончалась еще одна женщина. Таким образом жертвами инцидента стали пять человек, все — женщины. По предварительным данным, состояние раненых оценивается как средней тяжести. На помощь местным врачам выехали специалисты из республиканского Центра медицины катастроф.

Напавший на храм присягнул ИГ

Мужчина, расстрелявший прихожан церкви в Дагестане, присягнул террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4 и публикует видеозапись присяги. На записи молодой человек в балаклаве сидит рядом с охотничьим ружьем и висящим на стене флагом террористической организации и читает текст присяги, где упоминается имя лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади. Утверждается, что это именно кизлярский стрелок. По данным источников, у нападавшего после ликвидации нашли нож, на ножнах которого был написан текст шахады. ИГ пока не делало никаких заявлений по поводу инцидента в Дагестане.

Прихожан расстреляли в Прощеное воскресенье

Согласно православным традициям, на 18 февраля пришелся последний день Масленичной недели, в этот день празднуют Прощеное воскресенье, а уже на следующий день, 19 февраля, начинается Великий пост — главный из всех постов, готовящий христиан к празднованию Пасхи.

Лента.ру