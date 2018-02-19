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«Митьки» хотят снять продолжение «Места встречи изменить нельзя»

Арт-группа «Митьки» снимет продолжение фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» в Петербурге. Как пишет РИА Новости, об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер арт-группы Дмитрий Шагин.

«Сюжет нашего нового фильма вам хорошо знаком - это "Эра милосердия" братьев Вайнеров. И "Место встречи изменить нельзя", конечно. Мы решили снять продолжение этого прекрасного фильма. Рабочее название картины "Митьковская встреча эры милосердия», - написал Дмитрий Шагин.

По словам лидера «Митьков», в этом фильме они хотят показать, что «эра милосердия все-таки наступила, и все люди наконец-то стали братьями и сестрами». В фильме будут сниматься певица Женя Любич, Вячеслав Бутусов и актеры театра Комик-Трест.

Сценарий написали Шагин и Андрей Кузьмин. Снимет фильм лично главный «Митек» Северной столицы.