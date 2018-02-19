В России и мире

В Токио собрались построить деревянный небоскреб

Японская компания Sumitomo Forestry планирует к 2041 году построить в Токио самый высокий в мире деревянный небоскреб, сообщает телерадиокорпорация BBC.

Согласно заявлению компании, в здании будет 70 этажей.

Как пишет «Интерфакс», в здании будет около 8 тыс. квартир. По всему его периметру предусмотрены балконы, на которых будут разбиты сады и городские огороды. В небоскребе также разместятся учреждения, магазины и гостиницы.

В строительстве будет использовано 180 тыс. кубометров древесины, причем только из японских пород деревьев. Стальные конструкции составят лишь 10% массы здания, а стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам.

Стоимость проекта с прозаичным названием W350 составит около 600 млрд йен ($5,9 млрд), что примерно вдвое выше стоимости строительства обычного небоскреба тех же размеров. Однако компания Sumitomo заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся.

Sumitomo является крупным мировым поставщиком высококачественной древесины. Строительством деревянного небоскреба компания хочет отметить 350-ю годовщину своего основания.

Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.

В апреле 2017 года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что деревянное домостроение имеет большие перспективы как в целом в России, так и в Москве в частности. «Дерево - это великолепный строительный материал. К сожалению, его применение малоразвито, хотя Россия - один из главных хранителей этого ресурса в мире. Я считаю, что в будущем у дерева, как у строительного материала, очень большие перспективы», - сказал С.Кузнецов.