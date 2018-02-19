В России и мире

Министерство виртуальной реальности предложено создать в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России министерство технологий и виртуальной реальности, сообщает «Газета.Ru».

«Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов», - сказал Чернышов.

По его словам, новое министерство поможет в цифровизации населения страны, что поспособствует развитию экономики и улучшению благосостояния россиян.