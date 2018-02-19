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Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Эстонии, госпитализированы девять человек

В Эстонии во вторник при столкновении грузовика с пассажирским электропоездом компании Elron пострадали девять человек, два вагона сошли с рельсов, пишет «Интерфакс».

Как сообщил Спасательный департамент, столкновение произошло на переезде в Кульна (Kulna) Харьюского уезда (Harju), близ города Кейла (Keila). По данным полиции, девять человек были доставлены в больницу. Из них водитель грузовика и машинист состава в тяжелом состоянии.

Движение на месте происшествия перекрыто, выясняются причины происшествия.