В России и мире

В Петербурге мужчина обнаружил мертвого питона внутри купленного им BMW

В Санкт-Петербурге мужчина после оформления документов на покупку подержанного автомобиля BMW третьей серии нашел в салоне мертвого питона, пишут «Невские новости».

Покупатель еще при осмотре обратил внимание на неприятный запах в машине, но подумал, что в этом виноват испорченный ароматизатор. Но и после уборки салона, и после замены ароматизатора запах не исчезал, сообщает «Русская весна».

Тогда новый автовладелец BMW был вынужден обратиться в сервисный центр, чтобы найти источник тошнотворного запаха. Каково же было его удивление, когда под передней панелью ремонтники обнаружили труп крупного питона.

Мужчина отправил BMW в химчистку, надеясь, что это поможет устранить запах разложения пресмыкающегося. От новой машины он отказываться не намерен.