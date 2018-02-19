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Игорь Матвиенко выступил за меры, направленные против рэпа и хип-хопа

Продюсер Игорь Матвиенко, создавший группы «Любэ», «Иванушки International» и «Корни», выступил за меры, направленные против рэпа и хип-хопа, пишет РБК.

Такая музыка, по мнению Матвиенко, тлетворно влияет на молодежь. Продюсер также является председателем Общественного совета при Роскомнадзоре.

В большинстве «песен для молодежи», которые попадают в хит-парады, «воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь», полагает продюсер. «Безусловно, это связано с этим жанром хип-хоп, рэп», - отметил он. Влияние такой музыки на жизнь детей, сказал Матвиенко, «вызывает достаточно большое беспокойство».

«Коллеги из Китая просто запретили сейчас жанр хип-хоп, потому что это пропаганда наркотиков и так далее. Все, нет такого жанра», - сказал он. Продюсер призвал «тоже какой-то опыт коллег перенять».

Госуправление Китая по делам прессы и телевидения потребовало от телеканалов не показывать клипы в эфире и не звать на передачи соответствующих артистов после скандала о связях популярного в стране рэпера с замужней женщиной​, писала Би-би-си.

Гендиректор музыкального лейбла Black Star, основанный хип-хоп-исполнителем Тимуром Юнусовым, Павел Курьянов заявил РБК, что «работать нужно с причиной, а не следствием», разобраться, почему у молодежи появился запрос на хип-хоп и рэп. По его словам, музыка отвечает «запросу поколения». «Тому же запросу сейчас отвечают и в других сферах искусства: кинематограф, фотография, современное искусство. Запретом это не решить, нужно создавать спрос и тренд у молодежи, чтобы они увлекались правильными вещами», — сказал он.

Участник баттл-лиги Versus Геннадий Фарафонов (Rickey F) заявил РБК, что с появлением ограничений и запретных тем «творчество заканчивается». По его словам, проследить, как ребенок воспринимает творчество — задача родителей. «Невозможно запретить все, нельзя запретить молоток, потому что кто-то может себе по голове им случайно надавать. Я считаю, что воспитание детей — дело сугубо их мамы и папы, а не кучи запретов, барьеров и стен. Во-первых, не стоит забывать, что запретный плод сладок, а во-вторых, что вся музыка — это хип-хоп, просто по-разному исполненный, так что запретить его — дело в корне невозможное», — объяснил свою позицию рэпер.

Интерес к рэпу и хип-хопу в России возрос после рэп-баттла между Oxxymiron и Гнойным (Славой КПСС), который прошел в августе прошлого года и закончился победой Гнойного. Этот баттл получил широкое освещение в СМИ и привлек внимание властей: в заксобрании Санкт-Петербурга попросили генпрокурора Юрия Чайку проверить запись рэп-поединка на предмет экстремизма.

Министр культуры Владимир Мединский в октябре прошлого года выразил мнение, что россияне уделяют рэп-баттлам слишком много внимания. Он также сравнил баттлы с состязаниями поэтов в Российской империи и Советском Союзе.

Популярность хип-хопа возросла и за рубежом. В июле прошлого года исследовательская компания Nielsen сообщила, что музыка этого жанра по популярности в США впервые обогнала рок.