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Трамп предложил вооружать школьных учителей после расстрела учеников во Флориде

Во избежание стрельбы и жертв в американских школах президент США Дональд Трамп предложил обеспечивать огнестрельным оружием школьных преподавателей, сообщает «Интерфакс».

«Если у нас будут преподаватели, умеющие обращаться с огнестрельным оружием, будет проще быстро справляться с атаками», - заявил он на встрече с группой школьников, выживших после недавней трагедии со стрельбой в школе штата Флорида, когда погибли 17 человек.

Президент добавил, что следует создать зоны, свободные от оружия «для маньяков, которые все являются трусами».

Он обещал, что будет ужесточена система проверок на входах в учебные заведения.