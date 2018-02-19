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Пользователи сети высмеяли «Макдоналдс» за глупый мем

Сотрудники британского подразделения «Макдоналдса» опубликовали странную запись на официальной странице в Twitter, которая вызвала недоумение у пользователей соцсетей. Об этом сообщает Mashable.

«Он: встретимся в "Макдоналдс"? Парикмахер: Ни слова больше», - такая подпись появилась под фотографией одного из ресторанов быстрого питания.

Многие пользователи соцсетей не поняли, что означает загадочный пост представителей «Макдоналдса». «Это какая-то местная шутка англичан?» - спросил один из посетителей страницы. Ему мгновенно ответили, что даже жители Великобритании не поняли посыл.

Некоторые предположили, что сотрудники компании попытались привлечь внимание юных пользователей сети при помощи старого мема «Ни слова больше», в котором высмеивались забавные прически героев снимков. Однако на опубликованной фотографии вообще нет людей.

Также в комментариях отметили, что нелепый мем мог относиться к недавней новости о запрете британским школьникам ходить на уроки с модной прической под названием «Встретимся в "Макдоналдсе"».

Тем не менее завсегдатаи Twitter обвинили сотрудников компании в плохом чувстве юмора и предложили им взять уроки мастерства у конкурентов из «Вендис». «"Макдоналдс" пытается сделать мем», - написали пользователи в комментариях.