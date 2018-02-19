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Кучма: Украина никогда не была полноценным государством

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что его страна «никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно», пишет «Коммерсант».

«75% валового продукта - наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?» - цитирует его «Украина.ру».

Кучма выразил мнение, что к такому положению Украину привели депутаты Верховной рады и политическая элита страны. «Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», - сказал он.

Выступление действующего президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции прошло в почти пустом зале. В своем выступлении политик обвинил Россию в развязывании гибридной войны и призвал запретить российский флаг.