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В Риге прошел митинг в защиту русских школ

В Риге около трех тысяч человек приняли участие в митинге против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения. Такие данные привела депутат Европарламента от республики и член Штаба защиты русских школ Татьяна Жданок, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, на митинг пришли как минимум три тысячи человек. Это подтверждают и данные полиции. Это очень хороший результат, это успех. Для Латвии это очень много, особенно учитывая то, что сегодня очень морозный день», - рассказала латвийский политик.

Жданок напомнила, что мероприятие приурочено к 229-летию со дня подписания российской императрицей Екатериной II указа о создании первой русской школы в Латвии. «Наш лозунг: "Русский - родной, латышский - второй". Это должно стать для нас - русскоязычных жителей Латвии - формулой, чтобы не потерять свой родной язык, но при этом в достаточной степени владеть латышским языком», - отметила депутат.

По мнению Жданок, русские дети в Латвии должны учиться на родном языке и сохранять традиции русского народа.

Как ранее сообщали СМИ, кабинет министров Латвии одобрил реформу, согласно которой с 2020 года школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на государственном языке. На русском языке сохранится обучение только языка и литературы и предметы, связанные с культурологией. Реализация реформы может начаться с первого сентября 2019 года. Это решение вызвало волну возмущения среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40 процентов населения страны.