Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обувь Nordman бесплатно в каждый дом
Покупаем жилье выгодно и без риска
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
выставка шуб скидки 30%
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Наша партия - псковичи
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарки каждый день
Информационные стенды таблички, вывески
Денег нет, но вы поешьте
ещё В России и мире 19.02.2018 08:1412 В Дагестане на Масленицу расстреляли православных 25.02.2018 21:0210 Британец полностью покрыл свое тело татуировками 25.02.2018 20:4420 Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию 25.02.2018 13:4110 США подозревают Россию в кибератаках на Олимпиаду в Пхенчхане 24.02.2018 21:320 Теракт произошел в Йемене: 6 человек погибли и 43 пострадали 24.02.2018 16:3123 В Риге прошел митинг в защиту русских школ
Самое популярное 24.02.2018 10:3533 В Псковской области сохранятся аномальные холода 24.02.2018 14:45163 Интерактив: Новгородцы - герои, а псковичи – предатели? 24.02.2018 17:50123 На встрече известных политиков и представителей штаба Грудинина с псковичами не обошлось без провокаций 23.02.2018 19:184 В Великолукском районе иномарка протаранила металлическое ограждение моста и упала вниз 23.02.2018 10:4619 Парад войск Псковского гарнизона прошел в День защитника Отечества
 
В России и мире

Британец полностью покрыл свое тело татуировками

25.02.2018 21:02|ПсковКомментариев: 10

Тату-зависимый мужчина полностью покрыл свое тело черными татуировками, включая глазные яблоки и полость рта, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Татуировщик Эли Инк из Брайтона (Англия) забивал свое тело татуировками на протяжении 10 лет. Кроме того, он вставил тоннели в нос и под верхнюю губу.

«Единственный человек, способный понять мои трансформации, - это я сам. Я даже не буду пытаться объяснить, в чем их смысл», - заявил 27-летний мужчина. Эли добавил, что с самого детства его вдохновлял Пабло Пикассо, и он хотел бы походить на одного из абстрактных персонажей с полотен художника.

Британец признал, что осознавал всю опасность нанесения татуировок на глазные белки. Такая татуировка предполагает тонкие инъекции прокрашивающего пигмента, которые вводятся между двумя слоями склеры. Спустя некоторое время краска растекается по всей поверхности белка. При малейшей ошибке татуировщика клиенту грозит слепота.

Инк сообщил, что его внешний вид никогда не доставлял ему неприятностей, а его девушка Холли разделяет любовь молодого человека к татуировкам.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 10Версия для печати
 

 
опрос
Радуют ли вас короткие рабочие недели и большое количество «красных дней» в календаре?
В опросе приняло участие 738 человек
Лента новостей
Последние новости
25.02.2018, 21:0210 Британец полностью покрыл свое тело татуировками 25.02.2018, 20:4420 Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию 25.02.2018, 19:485 Две премьеры готовит Псковский драмтеатр в марте 25.02.2018, 19:267 Концерт ансамбля «Черные береты» завершил цикл областных мероприятий к столетию Красной армии и Дню защитника Отечества
25.02.2018, 18:132 «Псков на рубежах Отчизны» представлен в Приказной палате 25.02.2018, 18:070 Хореографический ансамбль «Улыбка» в Пскове отметил 35-летие 25.02.2018, 17:324 Заказать справку об отсутствии судимости псковичи могут через интернет 25.02.2018, 16:3713 Олимпийские игры - 2018 в Пхенчхане официально завершены
25.02.2018, 16:3515 За прошедшую неделю в России подешевели гречка, курица, свинина и мука 25.02.2018, 16:2222 Псковский выпускник просит Михаила Ведерникова сняться в его «предвыборном» ролике 25.02.2018, 16:180 Хоккейный матч в Невеле посвятили Дню защитника Отечества 25.02.2018, 16:070 Великолукский коллектив отправится на чемпионат Европы по артистическому танцу
25.02.2018, 15:4611 Четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Великих Луках отметят большим концертом 25.02.2018, 15:1216 Андрей Турчак: Корейская олимпиада подарила нам целый ряд новых звезд российского спорта 25.02.2018, 14:4730 В Псково-Печерском монастыре молились за российских хоккеистов, одержавших победу на Олимпиаде в Пхенчхане 25.02.2018, 14:420 Великолукский «Экспресс» стал обладателем Кубка Юрия Ковалева турнира «Ворошиловские стрелки - 2018»
25.02.2018, 14:350 «Два капитана» на следующей неделе прибудут из «Михайловского» в Псков 25.02.2018, 14:175 В музее-квартире Ленина в Пскове открылась выставка «Рождение легенды» 25.02.2018, 13:4110 США подозревают Россию в кибератаках на Олимпиаду в Пхенчхане 25.02.2018, 13:198 До 5 лет лишения свободы грозит в России за жестокое обращение с животными, напоминают псковичам в полиции
25.02.2018, 13:0426 В Пскове открылся шоу-рум испанской сантехники 25.02.2018, 12:3513 Норвежцы заняли первое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде-2018 25.02.2018, 12:3319 Путин и Медведев поздравили российских хоккеистов с победой на Олимпиаде 25.02.2018, 12:020 В Великих Луках продолжают искать пропавшего почти год назад Владимира Уткина
25.02.2018, 11:371 До -25 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 26 февраля 25.02.2018, 11:3438 Казаки вышли на патрулирование улиц Запсковья. ФОТО 25.02.2018, 11:144 Почти 550 млрд рублей потратили россияне на автомобили премиум-класса в 2017 году 25.02.2018, 10:510 Рекорды Псковской области установлены на региональном первенстве по плаванию
25.02.2018, 10:340 Как избежать пожара при эксплуатации печи, напоминают псковичам спасатели 25.02.2018, 10:02121 Хоккеисты из России стали обладателями «золота» на Олимпиаде в Пхенчхане 25.02.2018, 10:023 Водителей в Пскове сегодня ждут массовые проверки 25.02.2018, 09:543 В Псковской области проходит конкурс «Горжусь своим домом - своим двором»
25.02.2018, 09:276 Олимпийский комитет России назвал главный итог Игр в Пхенчхане 25.02.2018, 09:011 Заявление о голосовании по месту нахождения теперь можно подать в участковых избирательных комиссиях 24.02.2018, 22:1516 Художник по костюмам и художник-постановщик «Довлатова» получила «Серебряного медведя» на Берлинале 24.02.2018, 21:320 Теракт произошел в Йемене: 6 человек погибли и 43 пострадали
24.02.2018, 21:266 Более 85% читателей ПЛН верят в победу российских хоккеистов в финале Олимпийских Игр 24.02.2018, 21:0712 Псковичей предостерегают от дачи взяток сотрудникам ГИБДД 24.02.2018, 20:212 Правительство наделило Минтруд полномочиями по выплатам за первенца 24.02.2018, 19:4916 В РПЦ осудили предложение продавать лекарства в супермаркетах
24.02.2018, 19:064 Команда России сохранила 15 место в медальном зачете ОИ 24.02.2018, 18:4836 Станислав Говорухин раскритиковал «Довлатова» Германа-младшего 24.02.2018, 18:300 Канадские хоккеисты стали бронзовыми призерами ОИ, обыграв чехов - 6:4 24.02.2018, 18:1417 Интерактив: Паркуюсь, как хочу
24.02.2018, 17:50123 На встрече известных политиков и представителей штаба Грудинина с псковичами не обошлось без провокаций 24.02.2018, 17:338 Псковскому областному Собранию и российским олимпийцам посвятил свою победу в VIP-забеге «Лыжни России» Анатолий Тиханов 24.02.2018, 17:199 Более 2100 участников собрал региональный этап «Лыжни России» в Островском районе 24.02.2018, 16:580 Северный ветер и до -25 градусов прогнозируют в воскресенье в Псковской области
24.02.2018, 16:3123 В Риге прошел митинг в защиту русских школ 24.02.2018, 16:160 Как избежать пожара, рассказали жителям частного сектора в Великих Луках 24.02.2018, 15:557 Эксперты оценили вероятность победы хоккеистов России в финале Олимпийских Игр в 87% 24.02.2018, 15:3844 Фильм Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале
24.02.2018, 15:240 МЧС призывает псковских водителей быть внимательнее на дороге 24.02.2018, 15:036 Рома Зверь снял селфи-клип о буднях социопата 24.02.2018, 14:45163 Интерактив: Новгородцы - герои, а псковичи – предатели? 24.02.2018, 14:2828 Епископ Сергий совершил монашеский постриг клирика Успенского подворья Святогорского монастыря
24.02.2018, 14:0916 Житель Оренбургской области украл из магазина в Пскове косметику и парфюмерию 24.02.2018, 13:3617 Кучма: Украина никогда не была полноценным государством 24.02.2018, 13:1430 Тульский избирком «заранее» сообщил о явке на выборах президента РФ 24.02.2018, 12:470 Более 2 тыс. контрактников ЗВО пройдут курс интенсивной подготовки в условиях зимних морозов
24.02.2018, 12:3111 Информацию о том, кто и что изобрел на Псковской земле, систематизировали специалисты ПОУНБ 24.02.2018, 12:022 Премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» состоится сегодня в БКЗ филармонии 24.02.2018, 11:506 Бобслеистку Сергееву дисквалифицировали за допинг 24.02.2018, 11:360 Пешню, свисток и фонарик советуют брать с собой на зимнюю рыбалку псковичам
24.02.2018, 11:212 С 25 февраля заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в участковых избирательных комиссиях 24.02.2018, 11:055 Мошенница в зеленом пуховике лишила великолукскую пенсионерку 20 тыс рублей 24.02.2018, 10:422 Россияне Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне на Олимпиаде 24.02.2018, 10:3533 В Псковской области сохранятся аномальные холода
24.02.2018, 10:288 19-летняя псковичка украла продукты из магазина в Острове 24.02.2018, 10:120 Чемпионат СЗФО по грэпплингу стартует в Писковичах 24.02.2018, 10:0012 Псковичи сегодня смогут задать вопросы Сергею Удальцову, Елене Рохлиной и Максиму Шевченко 24.02.2018, 09:437 Около 1,5 тысяч жителей Псковской области сегодня выйдут на «Лыжню России»
23.02.2018, 22:013 Пользователи сети высмеяли «Макдоналдс» за глупый мем 23.02.2018, 21:270 Опубликовано расписание ледовой арены в Пскове на следующую неделю 23.02.2018, 21:140 Псковские артисты подарили защитникам Отечества праздничный концерт 23.02.2018, 21:023 В островской деревне Дарьино поставят новую автобусную остановку и поправят гнезда аистов
23.02.2018, 20:312 В Псковской области в течение марта будет проходить региональный этап Всероссийского хорового фестиваля 23.02.2018, 19:530 Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин задержан сотрудниками ГИБДД 23.02.2018, 19:300 Как не замерзнуть в холода - советы псковских спасателей 23.02.2018, 19:184 В Великолукском районе иномарка протаранила металлическое ограждение моста и упала вниз
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru