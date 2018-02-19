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Подмосковная общественная баня попадет в Книгу рекордов России

Общественная баня, расположенная в подмосковном Подольске, 27 февраля будет вписана в Книгу рекордов России как «Самая большая парная России». Главный редактор книги рекордов России, Станислав Коненко, лично произведет замеры парной в комплексе «Бани Алексеева», зафиксирует рекорд и вручит сертификат.

Площадь парной составляет порядка 350 кубических метров, а комфортно париться одновременно в ней могут более 50 человек. Открытие бани состоялось 15 января 2018 года.

Такой рекорд ранее не фиксировался и можно смело заявить уже сейчас, что другие бани России не смогут составить конкуренцию по объему парной.

На текущий момент посетителям доступен только первый мужской разряд на 104 места. До конца года планируется открытие женского разряда, высшего мужского разряда и ресторана. Общее количество мест будет 350, а пропускная способность бани - полмиллиона человек в год.

Цена на посещение бани - 1500 рублей за сеанс три часа. Пенсионерам и льготникам - от 500 рублей за сеанс.

В бане доступно для посетителей в рамках сеанса: мыльная с ледяной купелью, теплыми бочками, обливными устройствами, ледогенератором и душами; раздевальная с комфортными диванами для отдыха; вкусный пар от профессиональных банщиков в рамках расписания. За дополнительную плату можно приобрести банные принадлежности, услуги парения и мойки от мастеров своего дела, есть также кухня и бар.