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ФСБ России разработаны новые Основы государственной пограничной политики

ФСБ России разработаны новые Основы государственной пограничной политики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, проект указа президента Российской Федерации должен заменить действующие в настоящее время Основы пограничной политики, утвержденные 5 октября 1996 года.

Государственная пограничная политика Российской Федерации является составной частью государственной политики и направлена на защиту национальных интересов в пограничном пространстве Российской Федерации, создание условий для устойчивого развития ее приграничной территории.

В проекте документа изложены цели, задачи, принципы, основные направления и механизмы защиты национальных интересов в пограничном пространстве Российской Федерации в условиях динамично развивающейся социально-политической обстановки на приграничной территории и в мировом сообществе.

Текст проекта вынесен на всеобщее обсуждение и находится на сайте федерального портала проектов нормативно-правовых актов - regulation.gov.ru. Жителям Псковской области предлагается ознакомиться с его содержанием. На сайте открыто обсуждение Основ государственной пограничной политики, в рамках которого любой гражданин Российской Федерации может высказать свое мнение, оставить предложения и дополнения к обсуждаемому проекту.