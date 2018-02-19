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Премьер Эстонии выступил за интеграцию русскоязычного населения страны

Глава правительства Эстонии и председатель крупнейшей правящей «Партии Центра» Юри Ратас высказался против отчуждения русскоговорящего населения.

Излагая в интервью порталу телерадиовещания ERR свое видение программы партии на предстоящих в марте 2019 года парламентских выборах, он уделил теме интеграции некоренного населения одно из первых мест.

«Третьей большой темой (после тем пенсионеров и нетрудоспособных) на сей раз будет, как мы сможем сломать ось "они" и "мы". В Эстонии есть только ось "мы". Все 1,3 миллиона жителей - это наши люди», - заявил глава правительства.

Он высказался за обучение детей эстонскому языку в детских садах. «В 617 русскоговорящих садиках следует ввести серьезное обучение эстонскому языку и привлечь для этого учителей», - считает премьер.

Ю.Ратас предложил призвать на работу учителей-пенсионеров и практикантов. «Здесь очень нужен государственный заказ», - считает он.

По его словам, завершен этап выдачи «серых паспортов» лицам, не имеющим гражданства. «Но это не означает нулевого гражданства, это не означает отправки эстонских паспортов и гражданства по почте домой, это означает предоставление ходатайств, клятву верности», - сказал глава правительства.

Люди, которые жили в Эстонии до восстановления независимости 20 августа 1991 года и их потомки должны получить гражданство в упрощенном порядке, «если они лояльны Эстонии и нашим законам». «Но точно не должны получить гражданство те, кто был связан с Советской армией и различными спецслужбами того времени», - считает глава правительства.

Кроме того, Ю.Ратас заявил, что не рассматривает заключенный в 2004 году с партией «Единая Россия» протокол о сотрудничестве действующим. По его словам, протокол «не заработал и для меня его не существует».

Также он заявил, что Эстония готова к отражению возможного вмешательства на будущих парламентских выборах иностранных государств.

«Когда мы говорим о трансграничном вмешательстве в крупные сети, то это RIA (департамент государственных информационных систем) отслеживает ежедневно. Я верю в различные департаменты, которые занимаются этой работой. И, разумеется, мы не только готовы, но нанесем здесь ответный удар», - заявил он.