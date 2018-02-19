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Оснащенность ВС РФ современными вооружениями в последние годы увеличилась почти в четыре раза - Путин

Вооруженные силы (ВС) России за последние годы повысили оснащенность современным оружием почти в четыре раза, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность Вооруженных сил современным оружием возросла в 3,7 раза», - сказал В.Путин в четверг в Послании Федеральному Собранию РФ, сообщает «Интерфакс».

«На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Перевооружены на новый ракетный комплекс "Ярс" 12 ракетных полков», - заявил В.Путин.

По его словам, количество носителей высокоточного оружия большой дальности в ВС РФ увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз.

«Значительно возросла мощь сил общего назначения, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота», - сказал президент РФ.