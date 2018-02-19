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Во время послания Путина показали видео запуска баллистической ракеты

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новый ракетный комплекс «Сармат», пишет «Газета.Ru».

Он отметил, что новый комплекс придет на смену РК «Воевода». Президент подчеркнул, что ракеты «Сармат» почти не ограничены по дальности, и системы ПРО будут почти бессмысленны для борьбы с такими ракетами.

Масса ракеты составит более 200 тонн.

Во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны.