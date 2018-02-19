В России и мире

Путин сообщил о разработанных в РФ неуязвимых скоростных ядерных подлодках-беспилотниках

В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг в Послании Федеральному Собранию.

«Просто фантастика», - добавил В.Путин, пишет «Интерфакс».

По его словам, эти аппараты «обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и неуязвимы для противника».

«Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», - подчеркнул президент РФ.

«Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру», - сказал В.Путин.

Он сообщил, что «в декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата».

По словам В.Путина, «ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность».

«При объеме в 100 раз меньшем, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность», - сказал президент РФ.

«Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия», - отметил В.Путин.