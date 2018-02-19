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Эстонию на Евровидении-2018 представит русская певица

На конкурсе песни «Евровидение» в этом году Эстонию представит русская певица Элина Нечаева, сообщает Lenta.ru.

Элина Нечаева стала победителем отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), исполнив на итальянском языке песню «La forza» эстонского композитора Михкеля Маттисена (Mihkel Mattisen). Автором слов стали сама Нечаева и Ксения Кочукова.

Напомим, конкурс «Евровидение-2018» пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая.

Португалия получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.

Россию на соревновании представит певица Юлия Самойлова.