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Трампу понравилась перспектива «пожизненного» президентства

Дональд Трамп назвал перспективу «пожизненного» правления Си Цзиньпина в Китае «замечательной». Об этом президент США заявил на закрытой встрече с республиканскими спонсорами, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на телеканал CNN.

«Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный. И смотри, ему удалось сделать это. Я думаю, что это замечательно. Может быть, мы дадим этому шанс когда-нибудь», - сказал он.

Заявление прозвучало во время ланча, сообщает телеканал. Речь Трампа была «оживленной и продолжительной, прерывалась шутками и смехом».

Трамп также заявил, что спецслужбы не ведут расследования в отношении его соперницы на выборах Хиллари Клинтон, поскольку работают в интересах демократов, а у президента в силовых ведомствах пока нет «подходящих людей».

Конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна уже прокомментировал слова президента о «пожизненном» правлении. «Шутка это или нет, но разговоры о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина являются самыми антиамериканскими настроениями, которые мог выразить президент США. Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», - написал он в своем Twitter.

В конце февраля Центральный комитет Компартии Китая предложил убрать из Конституции фразу о том, что председатель КНР и заместитель председателя не могут занимать должность более двух пятилетних сроков подряд. Си Цзиньпин руководит республикой с 2013 года, мартовский съезд Всекитайского собрания народных представителей собирается продлить его полномочия на второй срок и решить, изменять ли Конституцию.