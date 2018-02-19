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В Эстонии произошло землетрясение

Жители Западной Эстонии говорят о слышавшемся сегодня, 4 марта, около 3:20 непонятном шуме и дрожании домов. По данным института сейсмологии Хельсинкского университета, это было землетрясение на территории, которая простирается от Харьюмаа до Пярну, сообщает DELFI.

По заверению Спасательного департамента и полиции, в связи с этим природным явлением никаких сообщений или вызовов не поступало.

Из данных института сейсмологии Хельсинкского университета следует, что в 3:21 в Ляэнемаа к югу от Таэбла произошло землетрясение магнитудой 2 по шкале Рихтера.

Такое землетрясение в обычной ситуации должно было быть настолько слабым, что человек не обратит на него внимания. Однако поскольку землетрясение произошло посреди ночи, когда, как правило, очень тихо, многие люди его заметили.