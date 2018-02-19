В России и мире

Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа

Евросоюзу из-за сильных морозов приходится закупать у России рекордное количество газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ», - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато, передает ТАСС.

«Только «Газпром» способен увеличить поставки газа европейским потребителям до максимального уровня с головокружительной скоростью. Нет другого поставщика, который мог бы справиться с задачей», - уверен председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня. Потребление газа подскочило до рекордных объемов минимум за последние пять лет. Великобритания и Германия наращивают объемы закупок особенно быстро.

Из-за морозов расходы идущего на отопление домов и квартир газа в Великобритании существенно возросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Обслуживающая британскую газораспределительную систему компания National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.