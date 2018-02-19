В России и мире

Данила Козловский призывает прекратить убийство бездомных животных в России перед ЧМ-2018

Российский актер Данила Козловский призвал интернет-пользователей поддержать петицию против отстрела бродячих собак в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сама петиция размещена на сайте Change.org.

«Я, как гражданин своей страны, посол Чемпионата Мира по футболу 2018 и просто человек, хочу обратить внимание на сложившуюся ситуацию в связи с подготовкой к приближающемуся событию, - написал Данила Козловский в своем обращении. - Многие с нетерпением ждут, когда в нашей стране состоится Чемпионат Мира по футболу и в Россию приедут болельщики со всего мира. Это должно быть радостным и запоминающимся событием не только для нас, но и для иностранных гостей. Строятся стадионы, развивается инфраструктура городов участников, делается много правильного и нужного. Но! Существует и другое. Факт - чтобы «не мешать спортсменам», государством уже выделены миллионы рублей на массовое уничтожение бездомных животных».

Актер подчеркивает, что считает такую ситуацию «стыдной и невозможной», в такой стране как Россия.

«Давайте перестанем быть русскими варварами в глазах мира, прячущими недостатки своей страны за смертями невинных и слабых зверей! Давайте не будем искать виноватых, давайте это просто изменим», - призывает Данила Козловский и предлагает подписать петицию против массовых убийств животных перед ЧМ 2018.