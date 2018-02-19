В России и мире

Путин рассказал о раскрытии в России более 400 шпионов за год

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что в последние годы фиксируется рост активности зарубежных разведчиков, «они весьма плотно работают в России, используют самые современные методы агентурной и технической разведки».

«Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб»,— сказал глава государства. Как отмечает «Коммерсант», в прошлом году Владимир Путин говорил, что ФСБ предотвратила деятельность 53 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и 386 агентов.

Также Владимир Путин назвал ключевую задачу ФСБ. По словам президента, это защита государства и общества от терроризма. «Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав, и сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности»,— добавил господин Путин.

Президент России также похвалил российскую контрразведку — в частности, за сохранение в тайне новейших разработок вооружений, о которых Владимир Путин говорил в ходе послания к Федеральному Собранию.

«Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях»,— сказал президент России.