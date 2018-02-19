В России и мире

СМИ сообщили об отравлении шпионившего в пользу Лондона россиянина

В городе Солсбери (Великобритания) госпитализировали с тяжелым отравлением неизвестным веществом двух человек. Один из них — российский разведчик Сергей Скрипаль, осужденный Москвой за шпионаж в пользу Великобритании, сообщает Би-би-си.

По данным иностранных журналистов, инцидент произошел в воскресенье, 4 марта, в одном из торговых центров города.

После госпитализации пострадавших правоохранители оцепили территорию здания, а специалисты в защитных костюмах начали очистку прилегающих к нему территорий.

В сообщении полиции графства Уилтшир говорится, что мужчину 60 лет и женщина 30 лет обнаружили на скамейке около торгового центра без сознания. На их телах не было обнаружено каких-либо травм.

«Оба в настоящее время находятся в критическом состоянии в реанимации», — заявили в правоохранительных органах.

По словам помощника главного констебля Крейга Холдена, полиция пока не может определись, было ли случившееся преступлением, поскольку расследование находится «на самом раннем этапе».​

У нас пока нет никакой информации, к нам никто не обращался. У кого эта информация, к ним лучше обращаться», — сообщили РБК в посольстве РФ в Лондоне.