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Китай в 2017 году занял второе место в мире по притоку иностранных инвестиций в экономику - чиновник

В 2017 году иностранные инвестиции в китайскую экономику достигли $131 млрд, Китай по этому показателю занял второе место в мире, сообщил журналистам заместитель председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам Нин Цзичжэ.

Как пишет «Интерфакс», на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей он отметил, что «за 40 лет проведения политики реформ и открытости иностранные инвестиции превратились в важную составную часть всей китайской экономики».

Чиновник проинформировал, что в настоящее время 50% внешнеторгового оборота Китая составляет продукция предприятий, основанных на иностранном капитале, они производят около 25% всей промышленной продукции страны, налоговые отчисления от иностранных предприятий составляют около 20% всех налогов, получаемых от промышленного сектора.

Кроме того, иностранные предприятия обеспечивают в настоящее время около 10% трудоустройства населения.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая в понедельник на форуме с окладом о работе правительства, сказал, что в 2018 году производственный сектор будет полностью открыт для иностранных предпринимателей.

«Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен», - объявил премьер.

Он отметил, что предполагается расширять участие иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами. По его словам, «иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены».