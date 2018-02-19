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В Эстонии представили программу, позволяющую бесплатно изучить эстонский язык

В Эстонии представили инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, которая дает возможность людям, для которых эстонский язык не является родным, бесплатно осваивать его с помощью программы в компьютере или мобильном телефоне.

Как сообщает rus.err.ee, программа Speakly использует трехэтапную систему достижения хорошего уровня общения на иностранном языке. На первом этапе изучаются слова, на втором – правописание и произношение, на третьем – предлагаются упражнения, имитирующие различные бытовые ситуации.

В учебной программе используется мнемотехника, способствующая запоминанию новой информации. Программа автоматически определяет, в употреблении каких слов учащийся должен больше упражняться, и в какой момент их следует повторить.

Опыт пользователей показывает, что Speakly позволяет мотивированным учащимся быстро овладеть языком. Для этого пользователь должен учить с помощью программы не менее 15 слов в день, на что уходит в среднем 35 минут.

Данная учебная программа по эстонскому языку является платной, но с сегодняшнего дня с помощью Speakly можно бесплатно учить эстонский язык на базе русского, английского, немецкого и французского языков.

Скачать программу можно на сайте www.speakly.me. Льготный код, отменяющий оплату: «EV100».