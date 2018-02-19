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39 человек погибли при крушении российского самолета Ан-26 в Сирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме, пишет «Газета.Ru».

Дело возбуждено по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

«Самолет выполнял плановый полет на территории Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, на борту самолета находились 39 человек. «По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа», - сообщили в министерстве.

В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.