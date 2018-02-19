В России и мире

В канун 8 марта «Ленинград» выпустил новый клип про женщину-супергероя

В канун 8 марта группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Не Париж». В новом видео рок-группы воспевается сила русской женщины, которая и город от бандитов спасет, и мир - от летящего метеорита.

В новом клипе «Ленинграда» описывается непростая жизнь русской женщины, которая в тайне от мужа «подрабатывает» супергероем. В ролях звезды ТНТ Юлия Александрова («Горько») и Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»).

Идея, продюсер - Федор Кан, авторы сценария - Павел Сидоров, Федор Кан, режиссер-постановщик - Павел Сидоров.

На момент написания публикации новое видео группы «Ленинград» собрало больше 40 тысяч просмотров.