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В России утвержден порядок ведения реестра коррупционеров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил порядок ведения реестра лиц, которые были уволены с госслужбы в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения, сообщает «Российская газета».

В постановлении отмечается, что реестр коррупционеров размещается в открытом доступе на официальном сайте единой системы в виде сформированного в алфавитном порядке списка. В нем будут указаны фамилия, имя и отчество экс-чиновника, сведения о государственном органе и прежней должности, нарушенное положение нормативного правового акта, послужившее основанием для увольнения, даты соответствующего акта и внесения сведений в реестр. Сведения вносятся в реестр на 5 лет.

Напомним, федеральный закон о создании такого реестра был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2017 года. Он вступил в силу 1 января 2018-го.

В настоящее время, как указано на странице реестра в интернете, он «формируется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».